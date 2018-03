Champions: Sevilla elimina United e volta às quartas após 60 anos

A primeira e única vez que o Sevilla chegou às quartas de final da Liga dos Campeões foi em 1957/1958. Nesta terça, 60 anos depois, o clube espanhol repetiu o feito, com uma histórica vitória por 2 a 1 contra o Manchester United, em Old Trafford, na Inglaterra.

Mesmo jogando fora de casa, o Sevilla não se intimidou e, como no jogo de ida, pressionou o United desde o começo. Ao contrário do que fez na Espanha, o clube inglês foi para cima e fez com que o jogo ficasse aberto e interessante na primeira etapa.

VEJA O MINUTO A MINUTO DA MANCHESTER UNITED X SEVILLA

Em um contra-ataque bem armado, o Sevilla marcou o primeiro gol do duelo aos 28 do segundo tempo, com o francês Ben Yedder, que entrara um minuto antes no lugar de Muriel. Ele recebeu bola enfiada de Sarabia dentro da área, cortou a marcação e bateu no canto esquerdo do goleiro De Gea, herói do primeiro jogo.

Cinco minutos depois, após bola cruzada na área em escanteio, Bem Yedder, de novo, agora em cabeçada precisa, marcou o segundo, contando com ajuda do goleiro De Gea, que falhou no lance. Aos 37, o United descontou após cobrança de escanteio. Matic desviou na primeira trave e Lukaku, de voleio, marcou.

O gol não foi suficiente e o clube espanhol se classificou pela primeira vez nesse formato da Liga dos Campeões. O rival nas quartas pode ser o mesmo de 60 anos a atrás, o Real Madrid. Na ocasião, o clube de Madri se classificou com vitória de 8 a 0 em casa e empate por 2 a 2 em Sevilha.