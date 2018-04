Champions: Roma faz jogo fantástico e elimina favorito Barcelona

A Roma surpreendeu o Barcelona nesta terça-feira, no segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, no Estádio Olímpico, na Itália. Os italianos venceram por 3 a 0, garantindo a classificação para as semifinais em um grande jogo, em que forçou o Barcelona a ficar recuado e sofrendo pressão. Os gols foram marcados pelo bósnio Edin Dzeko, pelo italiano Daniele De Rossi e pelo grego Konstantinos Manolas.

No primeiro jogo, o Barcelona abriu vantagem de 4 a 1, obrigando os italianos a vencer por três ou mais gols. A tarefa de reverter a grande vantagem dos espanhóis fez com que, desde o início da partida, a Roma pressionasse o Barcelona, permanecendo com a posse de bola, estratégia sempre utilizada pelos espanhóis. Logo aos 6 minutos do primeiro tempo, Dzeko abriu o placar após receber lançamento de De Rossi. Apesar da pressão, os italianos só fizeram 2 a 0 aos 13 minutos da segunda etapa, com De Rossi cobrando pênalti sofrido por Dzeko. A Roma fechou o placar e garantiu a classificação aos 37 minutos, com gol de Manolas, após cobrança de escanteio.

O Barcelona teve uma atuação irreconhecível, incluindo o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez, que não conseguiram oferecer perigo ao gol do brasileiro Alisson. Já o goleiro do time catalão, Ter Stegen, teve que fazer grandes defesas para evitar que o resultado fosse pior. A Roma chega às semifinais pela primeira vez desde 1984, quando foram vice-campeões ao perder a final, em casa, para o Liverpool.