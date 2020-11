Champions: Rodrygo marca e Real Madrid vence a 1ª; rodada tem goleadas

O Real Madrid conquistou nesta terça-feira, 3, a primeira vitória na atual edição da Liga dos Campeões da Europa. A equipe do técnico Zinedine Zidane venceu a Inter de Milão por 3 a 2, no estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

O gol salvador dos madridistas foi marcado pelo brasileiro Rodrygo, que entrou somente no segundo tempo. Aos 34 minutos, o brasileiro recebeu assistência de Vinícius Júnior, outro que saiu do banco de reservas, e finalizou forte, sem chances de defesa.

Os outros gols da partida foram marcados pelo atacante Karim Benzema, aos 24 minutos do primeiro tempo, e pelo zagueiro espanhol Sergio Ramos, aos 32. O francês abriu a contagem aproveitando recuo errado de Hakimi, que o deixou em condições de driblar o goleiro Handanovic e marcar sem dificuldades. O argentino Lautaro Martínez marcou duas vezes foi outro destaque do jogo, responsável pelos dois gols marcados pelos italianos na partida.

A rodada ainda protagonizou placares elásticos. Mais cedo, o Mönchengladbach surpreendeu com uma goleada por 6 a 0 diante do Shakhtar, em Kiev, é assumiu a liderança do grupo B, de Real Madrid e Inter de Milão, com cinco pontos conquistados.

Além dos alemães, o Liverpool também venceu por 5 a 0 o Atalanta, jogando na Itália, em jogo válido pelo grupo D, que também conta com Ajax e Midtjylland, que perdeu novamente, desta vez por 2 a 1, atuando na Dinamarca. O Bayern de Munique venceu por 6 a 2 o Red Bull Salzburg e ampliou a série de vitórias consecutivas – 11 na campanha do título invicto na última temporada e três na atual edição.

Confira os resultados dos jogos desta terça-feira:

14h55 – Shakhtar Donetsk 0 x 6 Borussia Mönchengladbach

14h55 – Lokomotiv Moscou 1 x 1 Atlético de Madrid

17h – Red Bull Salzburg 2 x 6 Bayern de Munique

17h – Real Madrid 3 x 2 Inter de Milão

17h – Manchester City 3 x 0 Olympiacos

17h – Porto 3 x 0 Olympique de Marseille

17h – Atalanta 0 x 5 Liverpool

17h – Midtjylland 1 x 2 Ajax