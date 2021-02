Champions: Real Madrid marca no fim e vence a Atalanta na Itália

O Real Madrid abriu vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 24, ao vencer a Atalanta por 1 a 0, no estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, na Itália, com com um gol do lateral francês Mendy. O maior vencedor da competição, com 13 títulos, teve dificuldades mesmo com vantagem numérica após uma expulsão polêmica do volante Freuler, da Atalanta, logo aos 16 minutos de partida. A decisão da vaga ocorrerá no próximo dia 16 de março, em Madri.

O lance capital do jogo, curiosamente, também envolveu o autor do gol da partida. O árbitro interpretou que Mendy buscava avançar para o gol italiano, em situação clara de gol, por isso expulsou o volante suíço. A falta, posteriormente, foi cobrada pelo meio-campista Isco na barreira.

Com o resultado, caberá ao time do técnico Zinedine Zidane um empate por qualquer placar no reencontro entre as equipes. A Atalanta caberá uma vitória por dois gols, ou vencer por um de diferença desde que marque dois ou mais gols. A equipe esteve entre os oito melhores da última edição da competição, quando acabou eliminada nas quartas de final para o Paris Saint-Germain, com gol já nos acréscimos

Pelo Real Madrid, estiveram em campo como titulares os brasileiros Vinícius Júnior e Casemiro. O volante teve grande oportunidade de marcar de cabeça, aos 45 minutos do primeiro tempo, aproveitando cobrança de falta do meia alemão Tony Kroos, defendida pelo goleiro Gollini. Vinícius também teve chances de marcar aos 7 minutos do segundo tempo, em finalização dentro da área.

No outro jogo do dia, o Manchester City venceu por 2 a 0 o Borussia Mönchengladbach, com gols marcados pelo meia português Bernardo Silva e pelo atacante brasileiro Gabriel Jesus. O jogo ocorreu na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, devido às restrições para entrada na Alemanha pelo combate a Covid-19.

Líder da Premier League, com 59 pontos, dez a mais do que o rival United, e sem saber o que é ser derrotado na competição há 17 jogos, a equipe do técnico Pep Guardiola confirmou o favoritismo com amplo domínio da partida. O primeiro gol foi marcado após cruzamento perfeito de João Cancelo, completado por Bernardo Silva de cabeça, aos 29 do primeiro tempo.

No segundo, veio a consolidação do bom momento com gol marcado em nova construção de jogada da dupla portuguesa Cancelo-Silva. Gabriel Jesus marcou em lance de oportunismo.