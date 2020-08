Champions: PSG vira nos acréscimos e elimina Atalanta

Foi com drama e emoção, mas o Paris Saint-Germain chegou à semifinal da Liga dos Campeões. Com boa atuação de Neymar e gols nos acréscimos, o time francês venceu a Atalanta por 2 a 1 nesta quarta-feira 12, no estádio da Luz, em Lisboa, pelas oitavas de final.

Sensação do torneio, logo em seu ano de estreia, o clube italiano saiu na frente com gol de Mario Pasalic, mas Marquinhos e Choupo-Moting viraram o placar nos acréscimos para o PSG, que na semifinal enfrentará o vencedor de Atlético de Madri e Red Bull Leipzig.

A Atalanta dominou as ações no primeiro tempo, pressionou e levou perigo ao gol de Keylor Navas. O PSG, no entanto, teve duas oportunidades claras com Neymar no contra-ataque, mas o craque brasileiro não conseguiu aproveitar.

A entrada de Kylian Mbappé, que se recuperou de lesão a tempo de ficar no banco, mudou o cenário da partida no segundo tempo. O time francês teve mais posse de bola e criou várias oportunidades com Neymar e Mbappé, mas ambos pararam no goleiro Marco Sportiello até os acréscimos, o zagueiro Marquinhos aproveitou jogada de Neymar e empatou. Aos 48 minutos, Neymar encontrou Mbappé, que passou para Choupo-Moting fechou marcar o gol do triunfo.