Champions: PSG goleia Estrela Vermelha com três de Neymar

O Paris Saint Germain goleou o Estrela Vermelha por 6 a 1 nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro Neymar liderou o clube francês marcando três gols – dois deles em belas cobranças de falta.

Além dos gols de Neymar, o uruguaio Edinson Cavani, o argentino Angel Di Maria e o francês Kylian Mbappé também marcaram e completaram a goleada do PSG. O alemão Marko Marin diminuiu para o clube sérvio.

A vitória rendeu a liderança provisória do Grupo C ao PSG, que agora soma três pontos, mesma pontuação do Liverpool, que entra em campo contra o Napoli, na Itália, também nesta quarta-feira.