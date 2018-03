Champions: no Barça x Chelsea, o duelo entre Paulinho e Willian

Depois de empate em 1 a 1 no jogo de ida, Barcelona e Chelsea decidem uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa nesta quarta-feira, a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Camp Nou. Os brasileiros Paulinho, do Barça, e Willian, destaque do jogo de ida pela equipe inglesa, devem começar como titulares.

Com cinco gols nos últimos cinco jogos pelo Chelsea, Willian espera manter a boa fase. “Claro que estou feliz com meu desempenho neste momento e com os gols que tenho marcado”, disse ao site oficial do clube. “Mas eu quero mais, assim como o nosso time. Respeitamos o Barcelona, eles têm grandes jogadores, mas amanhã queremos fazer um trabalho perfeito e levar o Chelsea à próxima fase.”

Willian deu a entender que o Chelsea adotará postura defensiva, apesar de o empate sem gols não lhe servir. “Temos de estar juntos, lutar o máximo possível por não sofrer gols e garantir o resultado no contra-ataque” , afirmou.

“Precisamos nos defender bem. Quando tivermos a bola, temos que saber exatamente qual caminho percorrer, para marcar e criar chances, da mesma maneira que fizemos no primeiro jogo, no Stamford Bridge”, afirmou o técnico do Chelsea, Antonio Conte.

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, admitiu temer a rapidez do time inglês. “Me preocupa que o Chelsea possa nos criar perigo, porque tem um forte contra-ataque. Tem muita velocidade com jogadores como Hazard, Willian…”

Valverde relacionou Andrés Iniesta para o jogo, mas não garantiu a presença do capitão, que vem se recuperando de lesão. “Ele treinou bem. Vamos ver como está hoje e decidiremos em função de seu estado”, disse Valverde. “É um jogo importante em que é preciso estar 100%.”

(com Estadão Conteúdo e AFP)