Champions: Messi marca dois gols e Barcelona passa pelo Chelsea

Jogando no estádio Camp Nou, o Barcelona garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Chelsea por 3 a 0, com dois gols de Lionel Messi. Na primeira partida, na Inglaterra, as equipes empataram em 1 a 1. Messi fez o primeiro, após tabela com Dembelé e Suárez. No segundo, o time do Chelsea perdeu a bola para Messi, que tocou para Dembelé marcar.

No segundo tempo, Messi marcou novamente ao receber de Suárez, partir em velocidade para a área e tocar entre as pernas do goleiro.

Veja como foi, minuto a minuto, o jogo entre Barcelona e Chelsea

Nas quartas de final, o Barcelona poderá enfrentar Bayern de Munique (Alemanha), Real Madrid ou Sevilla (ambos da Espanha), Liverpool ou Manchester City (da Inglaterra), Juventus ou Roma (da Itália). O sorteio será na sexta-feira.