Champions: Manchester City vence Real Madrid com gol de Gabriel Jesus

O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1, no Etihad Stadium, e confirmou a sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro Gabriel Jesus foi o grande nome da partida, com um gol marcado, o da vitória, e uma assistência para Sterling abrir o marcador. O resultado foi o mesmo do jogo de ida, realizado antes da parada por causa da pandemia do novo coronavírus, com vitória do City na Espanha.

O primeiro gol saiu aos 8 minutos de jogo. Gabriel Jesus roubou a bola de Varane em uma saída de bola errada da defesa do Real Madrid, e rolou para Sterling, que só completou para o gol. Os espanhóis chegaram à igualdade com Benzema, de cabeça, após cruzamento certeiro do brasileiro Rodrygo, ainda no primeiro tempo.

A segunda etapa foi um passeio do City. Antes do gol da vitória dos ingleses, Courtois fez grandes defesas e impediu que o placar fosse ainda maior. Aos 23 minutos, não teve jeito. Varane falhou mais uma vez ao tentar recuar uma bola para o goleiro. Jesus foi mais rápido, se antecipou e tocou de perna esquerda para o gol.

Ainda pelas oitavas de final, no sábado, 8, o Barcelona receberá o Napoli, no Camp Nou, depois de empate em 1 a 1 na Itália, enquanto o Bayern de Munique precisa apenas confirmar sua vaga diante do Chelsea, na Alemanha, depois de ter vencido em Londres por 3 a 0.

A partir da próxima fase, o torneio ocorrerá em novo formato, todo em Lisboa, com quartas de final, semi e final em jogo único. Os chaveamentos já estão definidos. O City vai enfrentar o Lyon, que venceu a Juventus por 2 a 1 também nesta sexta-feira, 7, mas se classificou pela regra do gol fora, já que venceu em casa por 1 a 0.

