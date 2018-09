Champions: lesão no olho pode tirar Firmino de estreia contra o PSG

O atacante brasileiro Roberto Firmino, um dos destaques do Liverpool, não tem presença garantida no confronto contra o Paris Saint Germain nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O alemão Jurgen Klopp, técnico da equipe inglesa, confirmou que uma lesão no olho pode deixar o brasileiro fora da estreia do Liverpool.

“Se o jogo fosse hoje (segunda), sem chance de Firmino jogar. Depois da lesão na partida de sábado, ficamos chocados, foi uma dor grande. Ninguém gostaria de passar por isso. Mas veremos. Temos 30 horas”, comentou Klopp, em coletiva nesta terça.

Firmino lesionou o olho esquerdo na vitória do Liverpool sobre o Tottenham por 2 a 1, no último sábado, pela quinta rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro teve de ser substituído após uma disputa de bola com zagueiro belga Jan Vertonghen, que atingiu o olho de Firmino com o dedo.

Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça, às 16h (de Brasília), no estádio de Anfield, na Inglaterra, pelo Grupo C do torneio europeu.

(Com Gazeta Press)