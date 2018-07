Champions League: sem supertimes, 3ª fase preliminar é sorteada

Nesta segunda-feira, a Uefa realizou em sua sede, na Suíça, o sorteio da terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. Nesta etapa entram alguns clubes tradicionais do continente, como é o caso do Benfica, mas sem os supertimes, que neste ano iniciam a competição na fase de grupos. O destaque é o confronto do time português, vice-campeão nacional, contra o Fenerbahçe, da Turquia.

Esta terceira fase é a penúltima antes da fase de grupos da maior competição de clubes da Europa. Os duelos de ida serão disputados nos dias 7 e 8 de agosto e os da volta acontecerão no dia 14. A última fase playoff, que definirá seis vagas para os grupos, terá os jogos de ida dias 21 e 22 e de volta nos dias 28 e 29 de agosto. O sorteio para a definição das chaves será realizado no dia 30 de agosto, em Montecarlo, no Principado de Mônaco.

Nas duas próximas semanas serão jogadas as partidas da segunda fase preliminar. Assim, muitos confrontos da terceira etapa preliminar da Liga dos Campeões não estão definidos. Na “Rota da Liga”, como é chamada a chave que conta com clubes não-campeões nacionais, outro duelo definido é entre Slavia Praga, da República Checa, e Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Na “Rota dos Campeões”, que conta com os campeões nacionais de ligas menores da Europa, destaques para o Celtic e para o Red Bull Salzburg.

Confira os duelos da 3.ª fase preliminar da Liga dos Campeões:

ROTA DA LIGA

Standard Liège (Bélgica) x Ajax (Holanda) ou Sturm Graz (Áustria)

Benfica (Portugal) x Fenerbahçe (Turquia)

Slavia Praga (República Checa) x Dínamo de Kiev (Ucrânia)

PAOK (Grécia) ou Basel (Suíça) x Spartak Moscou (Rússia)

ROTA DOS CAMPEÕES

Celtic (Escócia) x Rosenborg (Noruega) ou AEK Atenas (Grécia)

Red Bull Salzburg (Áustria) x Skendija (Macedônia) ou Sheriff (Moldávia)

Estrela Vermelha (Sérvia) ou Suduva (Macedônia) x Legia Varsóvia (Polônia) ou Spartak Trnava (Eslováquia)

Kukes (Albânia) ou Qarabag (Azerbaijão) x Bate Borisov (Bielo-Rússia) ou HJK Helsinki (Finlândia)

Astana (Cazaquistão) ou Midtjylland (Dinamarca) x Dínamo Zagreb (Croácia) ou Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Cluj (Romênia) ou Malmoe (Suécia) x Ludogorets Razgrad (Bulgária) ou Vidi (Hungria)

PSV (Holanda) e Young Boys (Suíça) já estão classificados para os playoffs*