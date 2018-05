Champions League: Real Madrid pode chegar a tricampeonato pela segunda vez

A cidade de Kiev, capital da Ucrânia, recebe a final da Liga dos Campeões da Europa neste sábado, 26. O Real Madrid é o maior campeão da competição com 12 taças e pode repetir uma marca alcançada pelo próprio clube nos anos 1950 e igualada apenas por outras duas equipes na história. Se vencerem o Liverpool no Estádio Olímpico, Cristiano Ronaldo e companhia chegarão ao tricampeonato consecutivo. Os ingleses querem quebrar a hegemonia dos espanhóis e levar seu sexto troféu para a terra dos Beatles.

Na história da Liga dos Campeões apenas três times conseguiram ganhar três campeonatos seguidos. O primeiro foi o próprio Real Madrid logo nas primeiras três disputas, entre 1956 e 1958. Na primeira final da história, a equipe espanhola bateu o Reims, da França, por 4 a 3, no país do adversário. O jogo aconteceu no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Quem se destacava pelo Real Madrid era o argentino Di Stéfano e o espanhol Gento. Pelo Reims, o destaque era o francês Kopa, que no ano seguinte jogaria pelo time madrilenho.

No segundo título, em 1957, jogando em casa, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o Real venceu a Fiorentina, da Itália, por 2 a 0. O brasileiro Julinho Botelho, que anos mais tarde brilharia com a camisa do Palmeiras, era o principal jogador dos italianos. Em 1958, em Bruxelas, na Bélgica, a equipe espanhola ganhou de outro time italiano: 3 a 2 no Milan, da Itália.

Ajax

O segundo a conseguir o feito foi o Ajax, da Holanda, nos anos de 1971, 1972 e 1973. A geração de ouro holandesa comandada por Rinus Michels e que contava com Johan Cruyff superou Panathinaikos, da Grécia (2 a 0), Internazionale de Milão (2 a 0) e Juventus (1 a 0), ambos da Itália, para conquistar o tricampeonato. A final de 1972, contra a Inter, aconteceu foi nos Países Baixos, no Estádio De Kuip, em Roterdã.

Bayern

O Bayern de Munique, da Alemanha, é o outro time a alcançar a marca. E emendou as conquistas logo após a hegemonia do Ajax, entre 1974 e 1976. O goleiro Sepp Maier, o capitão Franz Beckenbauer e o artilheiro Gerd Müller foram titulares nas três vitórias, sobre Atlético de Madrid (4 a 0, no jogo desempate após o 1 a 1 da primeira partida), da Espanha, Leeds United (2 a 0), da Inglaterra, e Saint-Etienne (1 a 0), da França.

Finalistas de 2018, Real Madrid e Liverpool já decidiram a Liga dos Campeões uma vez. Foi em 1981, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Os ingleses ficaram com o título na ocasião. Vitória por 1 a 0, com gol marcado por Alan Kennedy.