Champions League: como assistir a Liverpool x Bayern e Lyon x Barcelona

As oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa continuam nesta terça-feira, 19, com dois jogos envolvendo equipes favoritas ao título desta temporada. A principal partida da tarde é entre Liverpool, vice-líder do Campeonato Inglês, e o Bayern de Munique, no Estádio de Anfield, às 17h (de Brasília). O jogo não terá transmissão da televisão, mas estará disponível no aplicativo Esporte Interativo Plus e na página do Facebook do Esporte Interativo, via streaming.

O Liverpool é o atual vice-campeão da Liga dos Campeões e tem como destaque o atacante egípcio Mohamed Salah. O clube também conta com o atacante brasileiro Roberto Firmino, da seleção brasileira. O Bayern tem a base da seleção alemã e não vive uma boa temporada. Está em segundo no Campeonato Alemão, a três pontos do líder Borussia Dortmund.

A outra partida da terça, também às 17h (de Brasília) é entre Lyon e Barcelona, na França. Além de passar no Esporte Interativo Plus e na página do Facebook do Esporte Interativo, via streaming, a partida será transmitida pelo canal de TV por assinatura TNT.

O destaque é o atacante Lionel Messi, craque do time espanhol e autor de 30 gols em 30 jogos nesta temporada. Os franceses, invictos no torneio, venceram o Manchester City na primeira fase, na Inglaterra e tem como destaque o atacante holandês Memphis Depay e o meia francês Nabil Fékir.