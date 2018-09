Champions League começa com 70 brasileiros na fase de grupos

A temporada 2018/2019 Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira, com jogadores brasileiros em todos os grupos do torneio. Apenas quatro times não têm atleta do país em seus elencos: Borussia Dortmund, Viktoria Plzen e Young Boys e Lokomotiv Moscou. As equipes mais fortes do torneio são representadas por diversos jogadores do Brasil, muitos com destaque na seleção de Tite.

O principal deles é Neymar, camisa 10 do Paris Saint-Germain, cujo projeto é ganhar a Europa e se transformar em um dos gigantes da Liga, como são atualmente Real Madrid e Barcelona. Neymar trocou o Barcelona e a companhia de Messi para ter notoriedade no projeto do bilionário dono do PSG, o catariano Nasser Al-Khelaifi. Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves são os outros brasileiros da equipe.

No Liverpool, vice-campeão da Liga dos Campeões e adversário do Barcelona nesta terça-feira, há três brasileiros com passagens pela seleção. O time inglês, liderado pelo egípcio Mohamed Salah, tem o centroavante Roberto Firmino, o goleiro Alisson e o defensor Fabinho.

Os badalados Real Madrid (atual campeão) e Barcelona continuam fortes. No Real, Marcelo e Casemiro são os brasileiros titulares. Vinicius Junior, recém contratado junto ao Flamengo, treina com o time B. As novidades no Barcelona são Arthur, ex-Grêmio e Malcom, ex-Corinthians. Philippe Coutinho e Rafinha são os brasileiros há mais tempo no clube.

São Paulo, Fluminense e Inter são os clubes do país que mais revelaram atletas que disputam a Champions – levantamento de VEJA/PLACAR leva em conta o último clube pelo qual cada atleta atuou nas categorias de base e desconsidera atletas naturalizados, como Diego Costa (Atlético de Madri), Rodrigo Moreno (Valencia), entre outros (veja tabela abaixo).

Veja abaixo todos os brasileiros na Liga dos Campeões

Grupo A – 4 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Filipe Luís Lateral esquerdo Atlético de Madri Figueirense Jemerson zagueiro Monaco Atlético-MG Luan Peres zagueiro Club Brugge Portuguesa Wesley atacante Club Brugge Itabuna

Grupo B – 8 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Arthur volante Barcelona Grêmio Philippe Coutinho meia Barcelona Vasco Rafinha meia Barcelona Barcelona Malcom atacante Barcelona Corinthians Miranda zagueiro Inter de Milão Coritiba Dalbert lateral esquerdo Inter de Milão Flamengo Lucas Moura atacante Tottenham São Paulo Mauro Júnior meia PSV Desportivo Brasil

Grupo C – 9 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Alisson goleiro Liverpool Internacional Fabinho lateral direito/volante Liverpool Fluminense Roberto Firmino atacante Liverpool Figueirense Daniel Alves lateral direito PSG Bahia Marquinhos zagueiro PSG Corinthians Thiago Silva zagueiro PSG Fluminense Neymar atacante PSG Santos Jonathan Cafu atacante Estrela Vermelha Desportivo Brasil Allan volante Napoli Vasco

Grupo D – 13 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Fabiano goleiro Porto Rio Branco-SP Vaná Alves goleiro Porto Coritiba Alex Telles lateral esquerdo Porto Juventude Éder Militão lateral esquerdo Porto São Paulo João Pedro lateral direito Porto Palmeiras Jorge lateral esquerdo Porto Flamengo Felipe zagueiro Porto União Mogi Otávio meia Porto Internacional Soares atacante Porto América-RN Naldo zagueiro Schalke 04 RS Futebol Mariano lateral direito Galatasaray Guarani Maicon zagueiro Galatasaray Cruzeiro Fernando volante Galatasaray Vila Nova

Grupo E – 8 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Jardel zagueiro Benfica Avaí Luisão zagueiro Benfica Juventus-SP Gabriel meia Benfica Juventus-ITA Jonas atacante Benfica Guarani Rafinha lateral direito Bayern de Munique Coritiba David Neres atacante Ajax São Paulo Rodrigo Galo lateral direito AEK Atenas Avaí Alef volante AEK Atenas Ponte Preta

Grupo F – 18 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Ederson goleiro Manchester City Benfica Danilo lateral direito Manchester City América-MG Fernandinho volante Manchester City Atlético-PR Gabriel Jesus atacante Manchester City Palmeiras Marcelo zagueiro Lyon Santos Marçal lateral esquerdo Lyon Grêmio Rafael Silva lateral direito Lyon Fluminense Ismaily lateral esquerdo Shakhtar Donetsk Ivinhema Maycon volante Shakhtar Donetsk Corinthians Alan Patrick meia Shakhtar Donetsk Santos Wellington Nem meia Shakhtar Donetsk Fluminense Dentinho atacante Shakhtar Donetsk Corinthians Fernando atacante Shakhtar Donetsk Palmeiras Marquinhos Cipriano atacante Shakhtar Donetsk São Paulo Júnior Moraes atacante Shakhtar Donetsk Santos Taison atacante Shakhtar Donetsk Internacional Felipe Pires atacante Hoffenheim Red Bull Brasil Joelinton atacante Hoffenheim Sport

Grupo G – 4 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Marcelo lateral esquerdo Real Madrid Fluminense Casemiro volante Real Madrid São Paulo Juan Jesus zagueiro Roma Internacional Rodrigo Becão zagueiro CSKA Moscou Bahia

Grupo H – 6 jogadores

Jogador Posição Clube Revelado por Neto goleiro Valencia Atlético-PR Gabriel Paulista zagueiro Valencia Vitória Alex Sandro lateral esquerdo Juventus Atlético-PR Douglas Costa atacante Juventus Grêmio Fred volante Manchester United Internacional Andreas Pereira meia Manchester United Manchester United

Clubes brasileiros com mais jogadores revelados disputando a Liga dos Campeões

5 jogadores

São Paulo, Fluminense e Internacional

4 jogadores

Corinthians e Santos

3 jogadores

Atlético-PR, Coritiba, Grêmio e Palmeiras

2 jogadores

Avaí, Bahia, Desportivo Brasil, Figueirense, Flamengo, Guarani e Vasco

1 jogador

Rio Branco (SP)

(com Estadão Conteúdo)