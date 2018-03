Champions: Juventus e City avançam para as quartas de final

Manchester City e Juventus garantiram vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, com resultados bem distintos. O time inglês perdeu em casa para o Basel por 2 a 1, mas levou a vaga pela grande vantagem conquistada no jogo de ida. Já o time italiano, de virada, venceu o Tottenham por 2 a 1 em Londres e conquistou a vaga.

O Manchester City, com a vantagem por ter vencido o jogo de ida, na Suíça, por 5 a 0, deu-se ao luxo de jogar em casa com um time misto, no qual Gabriel Jesus voltou a figurar entre os titulares. E logo com sete minutos o brasileiro aproveitou chute cruzado de Bernardo Silva e marcou para o City. O Basel ainda empatou aos 16 do primeiro tempo, com Elyounoussi. Na segunda etapa, o Basel virou após grande jogada de Elyounoussi, que lançou para a área e viu Lang marcar o gol da virada.

Também na Inglaterra, mas em Londres, Tottenham e Juventus fizeram um jogo equilibrado. Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, no qual o time italiano vencia por 2 a 0, os ingleses abriram 1 a 0 aos 39 minutos do primeiro tempo, com o coreano Son, que aproveitou cruzamento de Trippie.

Com 19 do segundo tempo, Lichtsteiner cruzou da direita, Khedira ajeitou de cabeça e Higuaín empatou. Três minutos depois, o mesmo Higuaín lançou entre a defesa para Dybala, que ganhou na corrida e tocou na saída do goleiro Lloris, marcando o gol da vaga.

O sorteio das quartas de final acontece no dia 16 de março. Além de Manchester City e Juventus, Real Madrid e Liverpool já estão classificados.