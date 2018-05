Champions: Ídolo egípcio, Mohamed Salah deixa gramado chorando após lesão

Com 30 minutos do primeiro tempo, o atacante egípcio do Liverpool, Mohamed Salah, eleito o jogador do ano por jornalistas na Inglaterra, deixou o gramado do estádio Olímpico de Kiev chorando após cair e lesionar o ombro em disputa com o zagueiro espanhol Sergio Ramos, do Real Madrid, na decisão Liga dos Campeões.

Na saída do gramado, o jogador foi consolado por Cristiano Ronaldo, que sofreu drama parecido na decisão da Eurocopa de 2016, quando Portugal venceu a França por 1 a 0. A lesão preocupa a seleção do Egito, que conta com o jogador para a Copa do Mundo.

Carvajal também se lesiona

Seis minutos após a saída de Salah, o lateral direito do Real Madrid e seleção espanhol, Dani Carvajal também deixou o gramado chorando. Em disputa com Henderson, o jogador levou a pior e acabou substituído por Nacho.