Champions: goleada do PSG está sob suspeita de manipulação

A goleada do PSG de 6 a 1 contra o Estrela Vermelha, da Sérvia, em Paris, no dia 3 de outubro, pela Champions League, está sob suspeita da Uefa por manipulação. De acordo com informações do jornal francês L’Équipe, um dirigente do clube sérvio apostou em derrota de cinco ou mais gols de diferença de sua equipe.

Autoridades francesas deram a informação à Uefa, que pediu investigação e avisou os clubes envolvidos. Policiais franceses iniciaram a apuração do caso.

No jogo, o PSG teve 34 chutes a gol e terminou com três gols do atacante brasileiro Neymar. O clube francês teve 74% de posse de bola durante o jogo.