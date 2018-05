Champions: Firmino, tão importante quanto Salah para o Liverpool

Atacante reserva da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de 2018, Roberto Firmino pode faturar o título da Liga dos Campeões, pelo Liverpool, neste sábado, na cidade de Kiev, contra o Real Madrid, com papel de protagonista. Firmino – que iniciou carreira em times modestas (Figueirense e Hoffenheim) – é o jogador que mais participou de gols na edição deste ano da Champions League.

O brasileiro marcou dez gols (é vice-artilheiro do torneio, atrás apenas do português Cristiano Ronaldo, que tem 15) e fez oito assistências. O egípcio Salah, destaque principal do clube, marcou a mesma quantidade de gols, mas deu quatro assistências.

Firmino é o homem de confiança do treinador Jürgen Klopp. Com 966 minutos jogados em 12 partidas no torneio, nenhum jogador de linha atuou mais que ele pelo clube. São quase 120 quilômetros percorridos nessas partidas, atrás apenas de Kolarov, lateral da Roma. Seus gols foram todos feitos de dentro da área: seis com o pé direito, dois com o esquerdo e dois de cabeça.

Caso marque na decisão, ele se tornará o brasileiro com mais gols em uma única edição da Liga dos Campeões, superando Jardel (1999/2000, pelo Porto), Rivaldo (1999/2000, pelo Barcelona), Kaká (2006/2007, pelo Milan) e Neymar (2014/2015, pelo Barcelona), todos com dez.

