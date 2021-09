Champions e Copa do Brasil: onde assistir aos jogos desta quarta

Com o início da fase de grupos da Liga dos Campeões, as quartas-feiras tendem a ficar ainda mais preenchidas por bom futebol. Após a rodada inaugural de terça, a bola volta a rolar pela competição com grandes jogos nesta quarta, 15, logo no início da tarde (horário de Brasília) e só para apenas quando as partidas que começam às 22h, pela Copa do Brasil, terminarem.

Guia PLACAR da Champions já está disponível; saiba como assinar

Os primeiros destaques serão pela Champions, com duas partidas às 13h45. Na Turquia, o Besiktas recebe o Borussia Dortmund de Haaland pelo grupo C do torneio e o torcedor poderá acompanhar pelo canal pago TNT ou usando o serviço de streaming HBO Max. Simultaneamente, o caçula Sheriff Tiraspol joga em casa contra o Shakhtar Donetsk, pelo grupo D. Para assistir à partida, é necessário ter acesso ao canal fechado Space ou ao HBO Max.

Em seguida, às 16h, seis jogos da Champions League acontecerão. Em Bruges, na Bélgica, pelo grupo A o Club Brugge enfrenta o badalado Paris Saint-Germain, que deve contar com a estreia de Messi pelo clube na competição, com transmissão do TNT e do serviço de pay-per-view. Ao mesmo tempo, a Inter de Milão, atual campeã italiana, joga em casa contra o gigante Real Madrid, pelo grupo D da competição. A partida poderá ser acompanhada pelo Space e HBO Max.

Sem transmissão de canais comuns da televisão, as outras quatro partidas das 16h poderão ser assistidas via HBO Max. O mais aguardado deles é o encontro entre os vitoriosos Liverpool e Milan, na Inglaterra. As outras partidas serão: Atlético de Madrid e Porto, o Manchester City e RB Leipzig e o Sporting e Ajax.

Poucos minutos após o fim dos jogos pela competição europeia, a Copa do Brasil entra em cena. Às 19h, no Mineirão, o Atlético Mineiro encara o Fluminense pelo jogo de volta das quartas de final do torneio. O clube carioca precisa reverter o 2 a 1 aplicado pelo time treinado por Cuca no jogo de ida. A transmissão da partida será por conta da SporTV e do Premiere.

Em sequência, às 21h30, outras duas vagas nas semifinais da competição nacional serão definidas. Com público no estádio, o Flamengo enfrenta o Grêmio para confirmar a classificação, após aplicar um 4 a 0 no jogo de ida. O torcedor poderá acompanhar a partida na TV Globo (variável conforme sua localização), SporTV 2 e Premiere. Também no horário, o Fortaleza recebe o São Paulo em jogo completamente indefinido, após empate por 2 a 2 no primeiro confronto, com transmissão da TV Globo (variável conforme sua localização), SporTV e Premiere.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!