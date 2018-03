Champions: Dzeko marca e Roma elimina Shakhtar

Em duelo equilibrado durante os 180 minutos, a Roma se classificou às quartas de final da Liga dos Campeões graças ao gol marcado na Ucrânia, em derrota de 2 a 1. Nesta terça, na Itália, a equipe da capital italiana venceu o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 e volta às quartas de final do torneio, algo que não acontecia desde 2007/2008.

Precisando do resultado, a Roma teve que sair para o jogo no primeiro tempo, mas o Shakhtar respondeu com qualidade, fazendo com que o primeiro tempo fosse equilibrado e com destaque para os goleiros, Alisson e Pyatov.

No segundo tempo, o time ucraniano se fechou, e a Roma marcou aos cinco minutos. O holandês Kevin Strootman deu belo passe entre a defesa do Shakhtar e o bósnio Edin Dzeko, livre, tocou na saída do goleiro Pyatov. Após o gol, os ucranianos passaram a pressionar mais, mas aos 32 o time perdeu o zagueiro Ivan Ordets, expulso por puxar a camisa de Dzeko na entrada da área.

A Roma é o segundo time italiano nas quartas de final da edição 2017/2018 da Liga dos Campeões. A Juventus já havia conseguido vaga ao derrotar o Tottenham, em Londres.