Champions: Dortmund vence Sevilla com dois de Haaland; Juventus tropeça

O Borussia Dortmund abriu boa vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer por 3 a 2 o Sevilla nesta quarta-feira, 17, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha. Conduzido por atuação decisiva do jovem atacante norueguês Erling Haaland, autor de dois gols, conseguiu a virada e agora jogará por um empate no jogo da volta, em Dortmund, marcado para o próximo dia 9. No outro duelo da rodada, em Portugal, o Porto bateu a favorita Juventus por 2 a 1.

Aos 20 anos, Haaland ampliou seu retrospecto avassalador na competição. Em 13 partidas de Liga dos Campeões na carreira, marcou 18 gols, média de 1,38 por partida. Para se ter uma ideia, com esse mesmo número de jogos, Lionel Messi tinha dois gols marcados, enquanto Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da competição com 134 gols, nenhum.

Para a partida de volta, os alemães podem até perder por 1 a 0 ou 2 a 1. Ao Sevilla, atual campeão da Liga Europa, caberá vencer por dois gols de diferença ou por um, desde que marque pelo menos quatro ou mais vezes na partida (4 a 2 ou 5 a 3, por exemplo). Se repetir o placar, a decisão será nos pênaltis.

Vitorioso em apenas dois dos últimos sete jogos disputados, somadas participações na Bundesliga e Copa da Alemanha, o Borussia começou o jogo em dificuldades. Logo aos 6 minutos, após pressão inicial, o Sevilla abriu o placar com o atacante espanhol Suso. O camisa 7 arriscou de fora da área, a bola desviou em Hummels e tirou as chances de defesa do goleiro Hitz.

A equipe alemã começou a responder, principalmente, quando a bola chegava aos pés dos garotos Sancho e Haaland. Na primeira boa oportunidade criada, aos 15, Sancho tabelou com o norueguês, mas finalizou bloqueado. Três minutos depois, em jogada individual organizada por Haaland, o volante Dahoud acertou um chute perfeito de fora da área, sem chances para o goleiro Bono.

O gol deu a confiança necessária ao Dortmund. Aos 26, Haaland e Sancho novamente tabelaram. O camisa 9 finalizou de frente para o gol, sem dificuldades. Aos 33, nova oportunidade criada por Haaland, defendida por Bono. O Sevilla tentou responder em tentativa de cabeça do zagueiro brasileiro Diego Carlos.

Aos 42, após erro de passe de Ivan Rakitic no meio de campo do Sevilla, o meia-atacante Marco Reus deu assistência perfeita para Haaland finalizar rasteiro, sem chances de defesa para o goleiro do Sevilla. Foi o oitavo gol do norueguês, principal artilheiro da atual edição da Liga dos Campeões. O Sevilla diminuiu o prejuízo aos 38 minutos com De Jong.

Falhas custam caro a Juventus

Em Portugal, a Juventus se complicou ao perder por 2 a 1 para o Porto. A equipe lusitana saiu na frente logo no primeiro minuto de jogo. Um recuo mal feito de Betancur, antecipado pelo atacante Mehdi Taremi, custou um gol inesperado no estádio do Dragão. O goleiro Szczezny ainda tentou evitar, mas acabou perdendo na dividida.

No segundo tempo, o filme se repetiu. Logo no primeiro minuto, Manafá surpreendeu com uma arrancada e serviu ao atacante Marega, que sozinho finalizou novamente sem chances para o goleiro da Juventus. Já no fim da segunda etapa, Federico Chiesa diminuiu para a Juventus, que agora precisará de uma vitória por 1 a 0 para avançar em Turim. Cristiano Ronaldo teve apenas atuação discreta na ida a seu país natal.