Champions: Dortmund empata com novo show e marca histórica de Haaland

O Borussia Dortmund é o primeiro clube classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, 9, conduzidos por nova atuação decisiva do atacante norueguês Erling Braut Haaland, autor de dois gols, a equipe alemã empatou por 2 a 2 com o Sevilla, no Signal Iduna Park, em Dortmund, e confirmou presença na próxima fase da competição europeia.

O Dortmund já havia vencido por 3 a 2 o primeiro confronto, em Sevilha, no último dia 18 de fevereiro. Curiosamente, na ocasião, a equipe dirigida pelo técnico alemão Edin Terzic também conseguiu o triunfo em atuação decisiva, com dois gols de Haaland, que agora soma 20 bolas na rede em apenas 14 partidas na Liga, média de 1,42 por jogo.

😮 9 golos em 6 jogos esta época

😱 Marcou a todas as equipas que defrontou

🤯 19 golos em 14 jogos na competição 🟡 ⚫️ Erling Haaland = sensação da #UCL!#UCL pic.twitter.com/ZbJZcMvk57 — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) March 9, 2021

Com os gols, o jogador de 20 anos se tornou o mais jovem jogador a alcançar a marca, números superiores as médias dos atacantes Lionel Messi, do Barcelona, e de Cristiano Ronaldo, da Juventus, maior artilheiro da história da Liga dos Campeões da Europa. A vitória também consolida um novo bom momento da equipe alemã que venceu cinco dos últimos seis jogos disputados, o único tropeço foi a derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, no último dia 6, em jogo válido pela 24ª rodada da Bundesliga.

Na partida, o Dortmund marcou aos 35 minutos do primeiro tempo, em jogada construída por Marco Reus, que terminou com a finalização de Haaland. O jogador voltou a marcar aos 8 minutos do segundo tempo, de pênalti, em lance que contou com intervenção do VAR.

O Sevilla chegou a ensaiar uma reação heróica, com dois gols do atacante En-Nesyri, aos 22 e aos 50 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu o terceiro gol, que levaria o confronto a prorrogação.