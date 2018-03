Champions: Cristiano Ronaldo marca e Real Madrid elimina o PSG

Com gol de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid classificou-se para as quartas de final da Liga dos Campeões, com nova vitória, dessa vez de 2 a 1, sobre o PSG, sem a presença de seu principal jogador, Neymar, fora por lesão.

No primeiro tempo o PSG teve algumas chances, mas não aproveitou. O Real Madrid perdia as chances que tinha com Benzema, que não finalizava bem. O goleiro Areola ajudou com boas defesas.

No segundo tempo o time francês voltou até um pouco melhor, mas com boas defesas, Navas evitou o pior. Aos seis minutos, Asensio desceu pelo lado de Daniel Alves e cruzou na segunda trave para Cristiano Ronaldo, que testou firme para o gol.

Veja como foi, minuto a minuto, a partida entre PSG e Real Madrid

Com 21 minutos, Verratti recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação e deixou o PSG com um jogador a menos. Mesmo assim, a equipe mandante chegou ao empate com 25. Após cruzamento da esquerda, Thiago Silva ajeitou para dentro da área e Rabiot cabeceou com força. A bola bateu em Casemiro, voltou no joelho de Cavani e entrou.

Mas com controle de jogo, o Real chegou ao segundo gol com 35 minutos. Vázquez cruzou da direita, Rabiot rebateu para dentro da área, e a bola sobrou para Casemiro, que finalizou com força e viu a bola desviar na defesa antes de entrar no canto oposto de Areola.

O adversário do Real Madrid na próxima fase será definido após sorteio no dia 16 de março. Além do clube espanhol, o Liverpool está classificado após empatar sem gols com o Porto, na Inglaterra. No jogo de ida, o time inglês havia vencido por 5 a 0.

Veja como foi, minuto a minuto, o jogo entre Liverpool e Porto