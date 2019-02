Champions: como e onde assistir a United x PSG e Roma x Porto

A Liga dos Campeões da Europa começa sua fase eliminatória nesta terça-feira, 12, com os dois primeiros jogos válidos pelas oitavas de final do torneio. A rodada terá o badalado embate entre Manchester United e Paris Saint Germain, e também Roma contra o Porto.

O United encara o PSG às 18h (de Brasília), no Old Trafford, com transmissão do Esporte Interativo no Facebook, no aplicativo EI Plus e no canal fechado TNT. A Roma recebe o Porto, também às 18 horas, no Estádio Olímpico, com transmissão apenas no Facebook do Esporte Interativo e no app EI Plus.

O principal confronto do dia será entre United e Paris, com o clube inglês entrando em campo com o favoritismo pelos desfalques da equipe francesa, que não terá Neymar, Edinson Cavani, Marco Verratti e Thomas Meunier. O bom momento também favorece o Manchester que, desde a chegada do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer, soma 10 vitórias e um empate.