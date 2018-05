Champions: como assistir a Real Madrid x Bayern. Jogo vale vaga na final

O atual bicampeão Real Madrid busca chegar novamente à final da Liga dos Campeões da Europa e nesta terça-feira encara o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu, na capital espanhola, em vantagem, no segundo jogo da semifinal. O time espanhol venceu a primeira partida na Alemanha por 2 a 1 e joga por um empate em casa para chegar à decisão do dia 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) e será transmitido, ao vivo, em TV aberta pela Globo e pela Band e em TV fechada pelo Esporte Interativo.

A arbitragem foi o principal tema das entrevistas prévias à partida. No ano passado, o Bayern foi bastante prejudicado no jogo de volta da semifinal, contra o próprio Real Madrid. “Vamos nos concentrar no jogo, os árbitros já sofrem muita pressão. Todos sabem o que aconteceu no ano passado, com dois gols do Real Madrid em impedimento, e neste ano contra a Juventus…”, alfinetou o atacante Thomas Müller, do Bayern. “Espero que o árbitro seja objetivo, correto, e que quem decida o jogo sejam os jogadores”, completou o técnico Jupp Heynckes.

O capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, disse ter “máximo respeito” pelo Bayern e que sua equipe “fala em campo”. O clube espanhol terá os desfalques de Dani Carvaja e Isco, lesionados. Para seus lugares, o técnico Zinedine Zidane deve escalar Nacho e Lucas Vázquez. Gareth Bale e Marco Asensio são alternativas. Artilheiro do campeonato com 15 gols em 10 partidas, Cristiano Ronaldo está confirmado.

Os números gerais do histórico do confronto na Liga dos Campeões apontam um equilíbrio impressionante: em 25 jogos, foram 12 vitórias do Real Madrid, 11 do Bayern e dois empates. Caso vença novamente a Champions, o Real se tornará a primeira equipe desde o próprio Bayern de Munique (1974-1976) a conquistar três vezes seguidas o título europeu. Antes, apenas o próprio Real Madrid (penta entre 1956 a 1960) e o Ajax, de 1971 a 1973, alcançaram o feito.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Modric; Vázquez, Cristiano Ronaldo e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane.

Bayern de Munique: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels e Alaba (ou Rafinha); Javi Martínez, Thiago Alcantara e James Rodríguez; Müller, Ribéry e Lewandowski. Técnico: Jupp Heynckes.

Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquia), auxiliado pelos compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongun.

Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri.