Champions: como assistir, ao vivo, a Juventus x Real Madrid

Juventus e Real Madrid. abrem nesta terça-feira, a partir das 15h45 (de Brasília) as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, no Juventus Stadium, em Turim, na Itália. A reedição da última final, vencida pelo clube espanhol por 4 a 1, será transmitida no Brasil em TV aberta pela Band e pela Globo, e em TV fechada pelo Esporte Interativo.

Cristiano Ronaldo, poupado na liga espanhola no último fim de semana, é a grande atração da partida. Na véspera do duelo, o goleiro da Juventus, Gianluigi Buffon, demonstrou admiração pelo atacante português, de quem já levou sete gols em cinco jogos. O segundo e decisivo jogo acontece na próxima quarta-feira, dia 11, no Santiago Bernabéu.

Sevilla x Bayern de Munique

O outro jogo desta terça-feira pelas quartas de final acontece no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha. Depois de eliminar o Manchester United nas oitavas, o Sevilla tentará surpreender outro gigante do continente, o pentacampeão Bayern de Munique. O jogo também acontece às 15h45 e será transmitido em TV fechada nos canais Esporte Interativo 2 e Space.