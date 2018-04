Champions: City busca goleada para se classificar contra o Liverpool

Manchester City e Liverpool se reencontrarão nesta terça-feira, no Etihad Stadium, em Manchester, para decidir quem será o representante inglês na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Por ter vencido por 3 a 0 em Anfield, o Liverpool joga podendo perder por até dois gols de diferença para levar a vaga.

O City avança nos 90 minutos se golear por quatro ou mais gols, e força a prorrogação se vencer por 3 a 0. O lateral-direito Kyle Walker, o meia Kevin De Bruyne e os atacantes Sergio Agüero e Gabriel Jesus, poupados no sábado – em derrota de 3 a 2 para o maior rival Manchester United – deverão voltar ao time, que terá força máxima. “O Liverpool é bem organizado defensivamente, mas iremos tentar. Temos 90 minutos para mostrar a que viemos. Precisamos do jogo perfeito”, disse Pep Guardiola na entrevista antes do jogo.

O Liverpool, que pode encerrar um jejum de dez anos sem alcançar as semifinais do torneio continental, terá como desfalque o volante inglês Jordan Henderson – capitão do time – que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O holandês Georginio Wijnaldum deverá ser o substituto. Com uma contusão da virilha no treino da última quarta-feira, Mohamed Salah treinou normalmente nesta semana e deve formar o trio de ataque ao lado de Sadio Mané e Roberto Firmino.