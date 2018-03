Champions: Bayern vence novamente e está nas quartas

O Bayern de Munique venceu o Besiktas por 3 a 1, em Istambul, na Turquia, pela Liga dos Campeões da Europa. Com vitória de 5 a 0 na primeira partida, na Alemanha, o time de Munique classificou-se sem dificuldades para as quartas de final do torneio. O primeiro gol veio aos 18 minutos de jogo com Thiago Alcántara.

Veja como foi, minuto a minuto, Bayern de Munique x Besiktas

Com 1 minuto da segunda etapa, Gonul fez gol contra. O Besiktas diminuiu aos 14 minutos, com Vágner Love. E aos 39 Wagnar marcou o terceiro para os alemães.

Com as duas vitórias, o Bayern chega às quartas pela sétima vez seguida e busca seu sexto título no torneio.