Champions: Bayern goleia a Lazio e amplia série hegemônica na Europa

O Bayern de Munique segue ampliando a sua hegemonia desde a campanha que terminou com o título da Liga dos Campeões da Europa, na temporada 2019/2020. Nesta terça-feira, 23, os alemães não tomaram conhecimento da Lazio e venceram por 4 a 1 no estádio Olímpico, em Roma, encaminhando a classificação para as quartas de final da competição.

Com a vitória, a equipe chegou ao 18º jogo consecutivo sem ser derrotado na Europa – 17 vitórias e um empate, 96,2% de aproveitamento –, contabilizando as 11 vitórias consecutivas no título conquistado na última temporada.

Para a partida de volta, o clube pode até perder por 3 a 0 que assegura classificação. A Lazio caberá vencer por quatro gols de diferença ou por três, desde que marque pelo menos cinco gols. Caso consiga repetir os 4 a 1 da partida de ida o confronto irá para os pênaltis. A decisão ocorrerá no próximo dia 17 de março, em Munique.

🔴 Robert Lewandowski soma agora 32 golos em 31 jogos esta época pelo Bayern 🔥 #UCL pic.twitter.com/3JzPCadK1Z — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) February 23, 2021

Continua após a publicidade

O jogo iniciou com blitz ofensiva da Lazio logo nos primeiros minutos. Aos 6, o Bayern criou a primeira oportunidade com o zagueiro Sule, improvisado como lateral direito, e foi letal dois minutos depois após falha individual de Musacchio. O zagueiro errou o recuo para o goleiro espanhol Pep Reina, que foi driblado pelo polonês antes de marcar o primeiro gol do jogo.

Derrotado na última partida que fez pela Bundesliga, quando acabou surpreendido por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt, fora de casa, o Bayern voltou a boa fase na temporada com um gol aos 23 minutos, marcado por Musiala, jovem de apenas 17 anos. O jogador aproveitou jogada entre Davies e Goretzka e finalizou sem chances para Reina.

Já no fim da primeira etapa foi a vez do atacante alemão Leroy Sané aproveitar nova falha defensiva dos italianos, em jogada construída por Coman. Após o rebote, Sané consolidou o primeiro tempo dos sonhos para os alemães.

Desejando reagir no segundo tempo, a Lazio sofreu o golpe final com um gol contra do zagueiro Acerbi logo no primeiro minuto, após contra-ataque puxado por Sané. Os italianos responderam dois minutos depois, com o atacante Joaquín Correa, mas não conseguiram impor maior reação.

De bicicleta e com VAR, Chelsea surpreende

No outro jogo, o Chelsea surpreendeu o Atletico de Madrid, em partida disputada em Bucareste, na Romênia, devido às restrições para entrada na Espanha pelo agravamento da Covid-19. O gol da partida foi marcado pelo atacante francês Oliver Giroud, com uma bicicleta, aproveitando cruzamento de Marcos Alonso. O gol ainda teve checagem do VAR antes de ser confirmado. A partida decisiva entre as equipes também ocorrerá no próximo dia 17, no Stamford Bridge, em Londres.

Nesta quarta, 24, mais dois confrontos fecharão a primeira rodada de partidas válidas pelas oitavas de final da competição. O Real Madrid visita a Atalanta, enquanto o Manchester City o Borussia Mönchengladbach. Ambas as partidas ocorrerão às 17h (de Brasília).