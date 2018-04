Champions: Bayern enfrenta Sevilla precisando de empate

O Bayern de Munique, que se sagrou campeão alemão por antecipação no último sábado, entrará em campo nesta quarta-feira, na Allianz Arena, precisando apenas de um empate contra o Sevilla para alcançar as semifinais da Liga dos Campeões. Na primeira partida, na Espanha, o time alemão venceu por 2 a 1.

O Bayern avançará se vencer, empatar ou até perder por 1 a 0. Caso seja derrotado por 2 a 1, haverá prorrogação. Qualquer outra derrota classifica o Sevilla, por causa do critério do gol fora de casa.

Na vitória de 4 a 1 contra Augsburg no sábado, que garantiu o título alemão ao Bayern, o técnico Jupp Heynckes poupou diversos titulares, como Mats Hummels, Javi Martínez, Thiago Alcântara, Franck Ribèry, Thomas Müller e Robert Lewandowski, que ficaram no banco, além de Juan Bernat e Arturo Vidal, que sequer foram relacionados. Contra o Sevilla, o time titular deverá ser escalado. Vidal, com dores em um dos joelhos, é a única dúvida.

O Sevilla pode jogar sem o zagueiro dinamarquês Simon Kjaer, que se contundiu na derrota para o Celta no final de semana. O técnico italiano Vincenzo Montella tem duas opções para o setor: o lateral-direito argentino Gabriel Mercado, que seria deslocado, e o zagueiro português Daniel Carriço. A grande novidade é o retorno do meia argentino Ever Banega, que não jogou a primeira partida por estar suspenso.