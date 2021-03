Champions: Bayern e Chelsea vencem e fecham classificados para as oitavas

O Bayern de Munique segue firme em busca do bicampeonato consecutivo da Liga dos Campeões da Europa. A equipe alemã venceu nesta quarta-feira, 17, a Lazio por 2 a 1, na Allianz Arena, em Munique, chegando a 19ª partida consecutiva sem ser derrotado na Europa, contabilizando as 11 vitórias no título conquistado na última temporada. No outro jogo do dia, o Chelsea venceu por 2 a 0 o Atletico de Madrid, em Stamford Bridge, em Londres.

No confronto de Munique, os gols dos alemães foram marcados pelos atacantes Robert Lewandowski e Choupo-Moting, o volante Parolo descontou para a equipe italiana. Em Londres, os ingleses construíram placar com gols marcados por Ziyech e pelo lateral esquerdo Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano.

Ambas as equipes confirmaram o favoritismo após vencerem as partidas realizadas no último dia 24 de fevereiro. Na ocasião, o Bayern superou a Lazio com um triunfo por 4 a 1, em Roma, enquanto o Chelsea bateu o Atletico do técnico Diego Simeone por 1 a 0.

Bayern e Chelsea confirmaram as duas últimas vagas para as quartas de final da competição. Antes deles, Porto, Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Manchester City já haviam assegurado classificações. O sorteio que definirá os cruzamentos ocorrerá no próximo dia 19, às 7h45 (de Brasília).

Diferente dos confrontos das oitavas, quando o primeiro colocado de cada grupo deveria enfrentar o segundo e clubes do mesmo país não poderiam se enfrentar, não há restrições para a atual fase do torneio.