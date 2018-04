Champions: Barcelona visita Roma com folgada vantagem

Após vencer a primeira partida em casa por 4 a 1, o Barcelona visitará a Roma, nesta terça-feira às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, buscando classificação à fase semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Até uma derrota por dois gols de diferença classifica o time espanhol.

Na última quarta-feira, a equipe catalã venceu em uma noite infeliz da defesa da equipe italiana, que marcou dois gols contra. Para se classificar a Roma precisa vencer nesta terça-feira por 3 a 0 ou por quatro gols de diferença para se classificar nos 90 minutos de tempo normal. Caso devolva o placar de 4 a 1, os anfitriões forçarão a disputa de prorrogação.

No Estádio Olímpico, o time italiano ainda não sofreu gol, muito, graças as atuações inspiradas do goleiro Alisson, titular da seleção brasileira. Nesta terça, a Roma terá os retornos do volante Radja Nainggolan e o meia-atacante Cengiz Under, ambos recuperados de lesão. Diego Perotti, que se machucou na partida de ida, está vetado.

O Barcelona busca voltar à semifinal após duas temporadas seguidas eliminado nas quartas, para Atlético de Madri, em 2015/2016, e Juventus, em 2016/2017, curiosamente, ambos vice-campeões nas respectivas temporadas. O meia Philippe Coutinho, que não pôde ser inscrito por já ter participado da competição pelo Liverpool, e o lateral-esquerdo Lucas Digne são as únicas ausências.

A principal dúvida para o time titular é entre manter o ataque com três atacantes, ou incluir um homem com maior poder de marcação no meio. Assim, Ousmane Dembélé, André Gomes e Paulinho estão disputando o lugar. Poupados no jogo com o Leganés, pelo Campeonato Espanhol, o zagueiro Samuel Umtiti e o volante Sergio Busquets voltam.