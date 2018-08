Champions: Barcelona enfrentará Tottenham e Inter de Milão na 1ª fase

A Uefa sorteou na tarde desta quinta-feira, em Monaco, os grupos da próxima edição da Champions League, que começa no dia 18 de setembro. Kaká e Forlán, que jogaram por Real Madrid e Atlético de Madri, clubes da cidade que recebe a final do torneio nesta temporada, “tiraram as bolinhas” que colocaram o Barcelona em grupo duro, ao lado de Tottenham, PSV e Inter de Milão.

O PSG de Neymar também não terá facilidade, em grupo com Napoli e Liverpool. O atual tricampeão, Real Madrid, está em chave mais equilibrada, com Roma, CSKA Moscou e Viktoria Plzen. O grupo mais equilibrado, sem favoritos, é do Lokomotiv Moscou, que enfrentará Porto, Schalke 04 e Galatasaray.

Veja abaixo as chaves da Liga dos Campeões 2018/2019

Grupo A

Atlético de Madri (Espanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Monaco (França)

Club Brugge (Bélgica)

Grupo B

Barcelona (Espanha)

Tottenham (Inglaterra)

PSV (Holanda)

Inter de Milão (Itália)

Grupo C

PSG (França)

Napoli (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Grupo D

Lokomotiv Moscou (Rússia)

Porto (Portugal)

Schalke 04 (Alemanha)

Galatasaray (Turquia)

Grupo E

Bayern de Munique (Alemanha)

Benfica (Portugal)

Ajax (Holanda)

AEK Atenas (Grécia)

Grupo F

Manchester City (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Lyon (França)

Hoffenheim (Alemanha)

Grupo G

Real Madrid (Espanha)

Roma (Itália)

CSKA Moscou (Rússia)

Viktoria Plzen (República Checa)

Grupo H

Juventus (Itália)

Manchester United (Inglaterra)

Valencia (Espanha)

Young Boys (Suíça)