Celebridades investem para fomentar o futebol feminino em Los Angeles

Um grupo majoritariamente organizado por mulheres bem sucedidas de várias áreas decidiu investir no futebol feminino. A organização chamada Angel City irá fundar uma nova equipe, ainda sem nome definido, para disputar a National Women’s Soccer League (NWSL), principal liga feminina de futebol dos Estados Unidos. O time será baseado em Los Angeles, cidade que ainda não conta com uma agremiação feminina, e passará a integrar a competição em 2022.

A tenista multicampeã Serena Williams se juntou à vencedora do Oscar Natalie Portman, além de outras atrizes como Eva Longoria, Jennifer Garner, Uzo Aduba, Jessica Chastain and America Ferrera e um grupo com 14 ex-atletas da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos para dar vida ao Angel City – nome em referência ao apelido de Los Angeles, a “cidade dos anjos”.

Alexis Ohanian, marido de Serena e co-fundador da rede social Reddit, e a filha de dois anos de idade do casal, Olympia, também estão nomeados entre os donos da Angel City. A organização também conta com investidores de áreas de tecnologia e comunicação.

“Eu não poderia estar mais entusiasmada em anunciar que a NWSL irá para Los Angeles”, escreveu Portman, uma fã de futebol de longa data, no Instagram.

A comissária da liga de futebol feminino dos Estados Unidos, Lisa Baird, viu com alta expectativa a chegada da primeira equipe com sede na Califórnia e disse que há um “interesse massivo” no esporte naquela região. Os Estados Unidos são os atuais campeões mundiais e maior potência do futebol feminino no mundo.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

— We Are Angel City (@weareangelcity) July 21, 2020