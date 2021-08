Ceará demite o técnico Guto Ferreira após derrota para o América-MG

O Ceará anunciou, na noite deste domingo, 29, a demissão de Guto Ferreira após um ano e cinco meses de trabalho do treinador. A decisão acontece poucas horas depois da derrota do clube cearense para o América-MG por 2 a 0 pelo Brasileirão. O revés fez o time chegar ao quarto jogo sem vitória na competição, com dois empates e duas derrotas, em que ocupa a 8ª colocação, com 24 pontos.

Ao todo, Guto Ferreira comandou o clube em 94 jogos, com 41 vitórias, 30 empates e 23 derrotas, e conquistou o título da Copa do Nordeste de 2020 de maneira invicta, além de levar o time às quartas de final da Copa do Brasil no ano passado.

“Os dirigentes do Alvinegro seguem trabalhando para que o nome do novo treinador seja anunciado o mais breve possível”, escreve o Ceará, em nota oficial.

A próxima partida do Ceará será apenas no próxima dia 12 de setembro, um domingo, às 11h (de Brasília), contra o Grêmio na Arena do clube gaúcho. Atualmente o clube cearense está na 8ª posição do Brasileirão, com 24 pontos.

Informamos que Guto Ferreira não é mais o técnico do Ceará SC. Agradecemos ao treinador pela conquista invicta da Copa do Nordeste 2020, quartas da Copa do Brasil 2020 e pela classificação para a Sul-Americana 2021. Desejamos sucesso na carreira. + em https://t.co/pkR6Askrn8 pic.twitter.com/wKEulhbV0r — Ceará Sporting Club (@CearaSC) August 30, 2021