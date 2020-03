CBF suspende todas as competições nacionais por conta do coronavírus

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou neste domingo, 15, que suspendeu todos os campeonatos nacionais por tempo indeterminado para conter a propagação do coronavírus no país. A decisão afeta a Copa do Brasil, os Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20.

A medida não provocará a interrupção dos Campeonatos Estaduais. A CBF comunicou que respeitará a autonomia das federações estaduais, que terão de deliberar caso a caso sobre a paralisação dos torneios.

Neste domingo, os jogadores e a comissão técnica do Grêmio entraram em campo utilizando máscaras em protesto contra a realização do jogo diante do São Luiz, pelo Campeonato Gaúcho. A partida foi disputada na Arena de Porto Alegre com os portões fechados para os torcedores.

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, também protestou contra a manutenção do calendário de partidas estaduais. No sábado, 14, após a vitória do Flamengo sobre a Portuguesa-RJ, o treinador português disse que tem um amigo que foi infectado pelo coronavírus e defendeu a paralisação dos jogos. O vice-presidente do clube, Maurício Gomes de Mattos, foi diagnosticado com a doença e se encontra internado. Todos os jogadores e funcionários do Flamengo que tiveram contato com o dirigente foram submetidos a exames neste final de semana.

Confederações de futebol das principais ligas europeias já haviam determinado a suspensão dos seus campeonatos em meio à crise do coronavírus. A medida foi tomada após jogadores de times italianos, espanhóis e ingleses serem diagnosticados com a doença. Também foram suspensas as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, da Copa Libertadores da América e da Liga dos Campeões da Europa.