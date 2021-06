CBF sorteia oitavas de final da Copa do Brasil; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira, 22, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O torneio, que entra em sua fase mais decisiva, tem agora os oito confrontos desta fase. Atlético Mineiro x Bahia e Athletico Paranaense x Atlético Goianiense são os únicos duelo entre clubes da Série A do Basileirão.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Em busca de seu primeiro título, o São Paulo fará um duelo repleto de tradição com o Vasco da Gama. Segundo a CBF, as partidas devem ser disputadas no fim do mês de julho e início de agosto; datas e horários ainda não foram definidos.

Para as quartas de final, assim como ocorreu para o atual estágio da competição, os classificados poderão enfrentar qualquer equipe, tendo em vista que também não haverá potes ou bloqueios para o sorteio.

Confira os jogos:

São Paulo – SP x Vasco da Gama – RJ

Fluminense – RJ x Criciúma – SC

Grêmio – RS x Vitória – BA

CRB – AL x Fortaleza – CE

Flamengo – RJ x ABC – RN

Athletico-PR x Atlético – GO

Bahia – BA x Atlético – MG

Juazeirense – BA x Santos – SP