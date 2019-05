CBF retira os três pontos da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retirou, esta quarta-feira, 28, os três pontos que o Palmeiras conquistou ao vencer o Botafogo por 1 a 0, em Brasília, no último sábado. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ordenou que a entidade não homologasse o resultado por causa de um recurso do time carioca, que aponta uma possível infração ao protocolo do VAR.

Mesmo assim, o Palmeiras permanece na liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, um a mais em relação ao segundo colocado Atlético-MG. A ordem para a suspensão do resultado partiu em liminar de Paulo César Salomão Filho, presidente do STJD. O Botafogo pede a impugnação do placar final e a CBF só poderá homologar a partida depois do julgamento do caso pelo Pleno do tribunal.

A queixa dos cariocas está baseada no protocolo do VAR. O Botafogo não questiona a marcação do pênalti com o auxílio da tecnologia, A reclamação é de que, no momento em que houve a paralisação para a análise do lance, o jogo já havia sido reiniciado.

O Palmeiras vai enfrentar o Sampaio Corrêa, nesta quinta, 29, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o próximo compromisso será diante da Chapecoense, no domingo, 2, às 19h00 (horário de Brasília).