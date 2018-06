A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acionou oficialmente a Fifa a respeito dos dois lances polêmicos na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo, o empate em 1 a 1 com a Suíça: o gol suíço, em que o zagueiro Miranda foi empurrado pelo meia Zuber, e um suposto pênalti cometido pelo zagueiro Manuel Akanji no atacante Gabriel Jesus.

Nos dois lances, o árbitro mexicano César Ramos não marcou as faltas e as jogadas não foram revistas pelos árbitros de vídeo, o VAR. No ofício encaminhado à Fifa, a CBF pede acesso às gravações de áudio e vídeo do VAR nos lances e uma posição oficial da federação sobre o assunto.

No documento, assinado pelo chefe da delegação do Brasil na Copa da Rússia e futuro presidente da CBF, Rogério Caboclo, e destinado ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, a confederação brasileira sustenta que houve “falta clara” no gol suíço, anotado aos 4 minutos do segundo tempo, e que é “evidente” que Miranda foi empurrado por Zuber.

“Minuto 50: na ação, que levou ao gol marcado pelo jogador suíço Steven Zuber (nº 14), é evidente que o jogador brasileiro Miranda (nº 3), enquanto no ato de defender, foi claramente empurrado pelo marcador do gol, Zuber. Zuber deliberadamente empurra Miranda em duas ocasiões diferentes com as duas mãos, a segunda tendo ficado mais clara, porque os corpos dos dois jogadores estavam mais distantes. A ação caracteriza uma falta clara, que resultou em uma incontestável vantagem para o Sr. Zuber, uma vez que o Sr. Miranda estava incapacitado de defender e jogar. O árbitro não marcou a falta e o Sr. Zuber marcou um gol decisivo”, relata o documento.

Quanto ao lance envolvendo Akanji e Jesus na área da Suíça, aos 29 minutos da segunda etapa, a CBF também argumenta que o pênalti foi “claro”.

“Minuto 74: falta cometida pelo defensor suíço Sr. Manuel Akanji (nº 5), no atacante brasileiro Gabriel Jesus (nº 9), que, cometida dentro da área da Suíça, teria levar a um pênalti a favor do Brasil, mas não foi marcada. Gabriel Jesus, que estava controlando a bola dentro área da Suíça com clara chance de marcar um gol, foi agarrado, também com as duas mãos, pelo Sr. Akanji, que o derrubou e, portanto, cometeu um pênalti claro. O árbitro, no entanto, não interveio e deixou o jogo continuar”, reclama a CBF.

O ofício assinado por Caboclo conclui que “essas duas ações constituem, na opinião da CBF, erros claros do árbitro, que, portanto, deveriam ter sido analisadas pelo VAR, de acordo com o protocolo VAR”.

“A CBF gostaria de compartilhar com a Fifa sua crença firme de que para a efetiva implementação da tecnologia do VAR, transparência é a essência, com isso em mente, a CBF respeitosamente pede para receber as gravações de vídeo e áudio do VAR, de modo a verificar o que realmente aconteceu”, continua o documento.

Por fim, a CBF pede “uma posição oficial sobre esse assunto e, uma vez fornecida essa posição, reserva todos os seus direitos de comentar, também à luz de que possíveis jogadas possam ser revistas ao longo desta competição”.

Leia aqui a íntegra do pedido da CBF à Fifa.