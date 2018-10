CBF muda calendário: jogos às 21h30 e final da Copa do Brasil em setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira algumas mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2019. A principal mudança para os clubes, jogadores e torcedores é o horário nobre dos jogos de quarta: de 21h45, passou para 21h30. Já a Copa do Brasil terminará no início de setembro.

A Copa do Brasil de 2019 tem início previsto para 6 de fevereiro e as finais acontecerão em 4 e 11 de setembro. O início do calendário do futebol brasileiro será no dia 2 de janeiro, com a pré-temporada, que terá 18 dias, quatro a mais em relação ao ano passado. Os estaduais vão de 18 de janeiro a 21 de abril.

Os campeonatos nacionais começarão em abril. A Série A do Brasileirão vai de 28 de abril a 8 de dezembro e a Série B de 27 de abri a 30 de novembro. O calendário, no entanto, será afetado pela disputa da Copa América de 2019, no Brasil, entre os dias 14 de junho até 7 de julho. Todas as competições nacionais serão paralisadas no período.

Sendo assim, a mudança distribui ao longo do ano as principais decisões. Em abril, os campeonatos estaduais acabam. Em setembro, o campeão da Copa do Brasil será conhecido. E em novembro e dezembro, os campeões brasileiros, além das copas continentais, Libertadores e Sul-Americana.

(com Gazeta Press)