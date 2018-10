CBF homenageia Marta por sexto prêmio de melhor do mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) homenageou Marta pela sua recente conquista do prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo pela Fifa. Nesta quinta-feira, a sede da entidade, na Barra da Tijuca, amanheceu com um enorme outdoor com o rosto da atleta alagoana e a mensagem: “Obrigado, Rainha. Única atleta eleita seis vezes a melhor do mundo”.

A alagoana de 32 anos, que joga Orlando Pride, dos Estados Unidos, superou no prêmio The Best, da Fifa, a concorrência da norueguesa Ada Hegerberg e da meia alemã Dzsenifer Marozsán, ambas do Lyon, que foi campeão francês e da Liga dos Campeões na última temporada.

Com isso, também ultrapassou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ambos com cinco, e se tornou a recordista de prêmios de melhor do mundo. Marta está viajando com a seleção brasileira, que no sábado faz amistoso contra a Inglaterra, em Nottingham, mas em breve visitará a sede da CBF para ser homenageada.