CBF divulga a tabela da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou a tabela com datas, horários e locais dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Serão dez confrontos com partidas de ida e volta e começam já na próxima semana. Fluminense, Internacional e São Paulo decidirão a vaga fora de casa. O Atlético-MG joga a partida decisiva no Independência.

Veja abaixo quando serão os jogos

IDA

Quarta-feira, 28 de fevereiro

Horário Jogo Estádio Cidade 19h30 Atlético-PR x Ceará Arena da Baixada Curitiba (PR) 19h30 Goiás x Coritiba Serra Dourada Goiânia (GO) 19h30 Ponte Preta x Sampaio Corrêa Moisés Lucarelli Campinas (SP) 19h30 São Paulo x CRB Morumbi São Paulo (SP) 19h30 Bragantino x Vitória Nabi Abi Chedid Bragança Paulista (SP) 19h30 Náutico x Cuiabá Arena Pernambuco São Lourenço da Mata (PE) 20h30 Ferroviário x Vila Nova Presidente Vargas Fortaleza (CE) 21h45 Figueirense x Atlético-MG Orlando Scarpelli Florianópolis (SC)

Quinta-feira, 1° de março

Horário Jogo Estádio Cidade 19h15 Internacional x Cianorte Beira-Rio Porto Alegre (RS) 19h15 Fluminense x Avaí Nilton Santos Rio de Janeiro (RJ)

VOLTA

Quarta-feira, 14 de março

Horário Jogo Estádio Cidade 19h30 Cianorte x Internacional Albino Turbay Cianorte (PR) 19h30 Coritiba x Goiás Couto Pereira Curitiba (PR) 19h30 CRB x São Paulo Rei Pelé Maceió (AL) 21h30 Cuiabá x Náutico Arena Pantanal Cuiabá (MT) 21h45 Atlético-MG x Figueirense Independência Belo Horizonte (MG)

Quinta-feira, 15 de março