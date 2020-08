CBF divulga calendário de 2021 com Estaduais mantidos

A CBF divulgou nesta quinta-feira 20 o calendário do futebol nacional em 2021. O destaque é a manutenção das 16 datas dos campeonatos estaduais, apesar da alteração drástica nas datas das competições deste ano, que terminarão no início do ano que vem por causa da pandemia de coronavírus.

Os Estaduais abrem a próxima temporada em 28 de fevereiro e terão 16 datas, terminando no dia 23 de maio. Os clubes da Série A, de acordo com o novo calendário, não terão tempo hábil para se preparar para os Estaduais, pois a última rodada do Brasileirão está marcada para o dia 24 de fevereiro de 2021. As equipes das séries B e C terão cerca de um mês de férias antes do início da próxima temporada.

O Campeonato Brasileiro será iniciado no dia 30 de maio, logo após as finais dos Estaduais e terminará ainda em dezembro de 2021, no dia cinco. Já a Copa do Brasil está marcada para o dia 10 de março, com final prevista para 27 de outubro.

O Brasileirão e a Copa do Brasil não terão datas coincidindo com o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, que terá 10 datas no calendário. A Copa América, porém, se mantida, poderá desfalcar os clubes brasileiros durante seus 31 dias de disputa, de junho a julho de 2021.

Confira as datas da temporada de 2021:

– Início da temporada: 28/02

– Campeonatos Estaduais: 28/02 a 23/05 (16 datas)

– Supercopa do Brasil: 10/03 (jogo único, entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil da temporada de 2020)

– Copa do Brasil: 10/03 a 27/10 (16 datas, em oito fases)

– Campeonato Brasileiro Série A: 30/05 a 05/12 (38 datas)

– Campeonato Brasileiro Série B: 29/05 a 27/11 (38 datas)

– Campeonato Brasileiro Série C: 30/05 a 21/11 (26 datas)

– Campeonato Brasileiro Série D: 30/05 a 14/11 (26 datas)

– Eliminatórias para a Copa 2022: 25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 07/09; 07/10 e 12/10; 11/11 e 18/11 (5 períodos)

– Copa América: 11/06 a 11/07 (31 dias)

– Final da temporada: 05/12

– Início do Período de Férias: 06/12