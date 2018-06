CBF define cidades brasileiras que sediarão Copa América 2019

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Fernando Sarney, anunciou nesta quinta-feira, durante um evento em Moscou, as cinco cidades-sede da Copa América de 2019, que será realizada no Brasil. Os jogos do torneio continental acontecerão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador.

A definição das cinco sedes aconteceu no encontro entre os presidentes de federações sul-americanas, na inauguração da casa Conmebol, em Moscou, na Rússia. O vice-presidente da CBF foi o responsável por discursar, já que Coronel Nunes sequer apareceu no evento pelo mal-estar criado na última quarta-feira.

Apesar da definição das cidades, a CBF ainda não divulgou em quais estádios os jogos irão ocorrer. A Copa América de 2019 está prevista para começar no dia 14 de junho do ano que vem. A final acontece no dia 7 de julho. O Brasil não recebe o torneio desde 1989, quando a seleção brasileira foi campeã em cima do Uruguai.