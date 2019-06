CBF convida Bolsonaro e filho de Frota para assistir ao jogo da seleção

BRASÍLIA – O deputado federal Alexandre Frota reforça o time de políticos que prestigiará a passagem da seleção brasileira por Brasília. Ele levará o filho Enzo, de 12 anos, ao estádio Mané Garrincha para o amistoso contra o Catar, que começa às 21h30 desta quarta-feira, 5.

O deputado filiado ao PSL informou que o presidente Jair Bolsonaro também foi convidado pela CBF e, “se nada mudar”, comparecerá ao amistoso. A assessoria do Planalto não confirma a informação

Frota afirmou que, a convite da CBF, o garoto entrará no gramado com um dos goleiros, Ederson ou Cássio – o titular Alisson, campeão europeu com o Liverpool, não chegou a tempo a Brasília por questões logísticas. O deputado acredita que o atacante Neymar será bem recebido pelo público, apesar da recente denúncia de estupro.

“Acho que a torcida vai recepcioná-lo de uma maneira calorosa, não creio que vá hostilizá-lo”.