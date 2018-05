CBF confirma Fluminense x Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília

A Diretoria de Competições da CBF comunicou nesta terça-feira a mudança de local do clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para 7 de junho, será realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Inicialmente, estava agendado para o Maracanã. Mas o Fluminense, o mandante do clássico, optou pela alteração, em decisão que teve a anuência do Flamengo e também das federações de futebol do Distrito Federal e do Estado do Rio de Janeiro. Este será o terceiro clássico entre as equipes no ano. Em 24 de fevereiro, o Fluminense goleou o Flamengo por 4 a 0 na Arena Pantanal, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca. Em 22 de março, o jogo terminou empatado em 1 a 1 no Engenhão, resultado que garantiu o time das Laranjeiras na decisão da Taça Rio, o segundo turno do estadual.

Flamengo e Fluminense ocupam as duas primeiras colocações no Brasileirão. O rubro-negro tem 14 pontos, um a mais que o rival. A última partida entre as equipes no Maracanã, principal estádio do Rio de Janeiro, foi em 1° de novembro de 2017, pelas quartas de final da Copa Sul-americana, e terminou empatada em 3 a 3.