CBF confirma datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil

A CBF divulgou no começo da noite desta sexta-feira, 3, as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Nessa fase da competição entram os times que disputam a Libertadores, o campeão da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde.

O jogo entre Atlético-MG e Santos vai abrir a fase no dia 15, às 19h15, no Independência, em Belo Horizonte.

No mesmo dia, Corinthians e Flamengo vão se enfrentar na Arena Corinthians, em São Paulo, às 21h30, mesmo horário do primeiro duelo entre Fluminense e Cruzeiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

No dia 16 deste mês, Fortaleza e Athletico-PR entram em campo no Castelão às 19h15. Mais tarde, às 21h30, será a vez de Juventude ou Vila Nova enfrentarem o Grêmio, em local a definir ainda.

Os demais jogos de ida serão disputados na semana seguinte, nos dias 22 e 23. No dia 22, Sampaio Corrêa e Palmeiras entram em campo no Castelão de Maceió às 19h15. Na sequência, às 21h30, São Paulo e Bahia vão se enfrentar em local ainda não definido. E, no dia 23, Internacional e Paysandu jogam às 20 horas no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Os dois times serão os primeiros a se enfrentar nos jogos da volta, no dia 29, às 19h15, no Mangueirão. O mesmo dia terá ainda Bahia x São Paulo às 21h30, em local não definido. No dia seguinte, Palmeiras x Sampaio Corrêa será às 20 horas no Allianz Parque, em São Paulo.

No dia 4 de junho, serão dois jogos: Grêmio x Juventude/Vila Nova às 19h15 e Flamengo x Corinthians, às 21h30. Ambos em local não definido ainda. No dia seguinte, mais duas partidas, ambas às 19h15: Athletico-PR x Fortaleza, na Arena da Baixada, e Cruzeiro x Fluminense, sem local definido.

O último jogo das oitavas de final será no dia 6 de junho, às 20 horas, entre Santos e Atlético-MG, na Vila Belmiro.

O último classificado que está faltando definir sai do confronto entre Vila Nova e Juventude. No primeiro jogo no Alfredo Jaconi ocorreu um empate em 0 a 0. A partida de volta está programada para o dia 07 de maio, terça-feira, às 20h30, no Serra Dourada. Quem vencer no tempo normal avança e caso aconteça um novo empate a decisão da vaga será nas penalidades.

Confira a tabela com data e horário:

Jogos de ida:

15/05 – 19h15: Atlético-MG x Santos , Independência

15/05 – 21h30: Corinthians x Flamengo, Arena Corinthians

15/05 – 21h30: Fluminense x Cruzeiro, Maracanã

16/05 – 19h15: Fortaleza x Athletico-PR, Castelão

16/05 – 21h30: Juventude ou Vila Nova x Grêmio, A definir

22/05 – 19h15: Sampaio Corrêa x Palmeiras, Castelão/MA

22/05 – 21h30: São Paulo x Bahia, A definir

23/05 – 20h: Internacional x Paysandu, Estádio Beira Rio

Jogos da volta:

29/05 – 19h15: Paysandu x Internacional, Mangueirão

29/05 – 21h30: Bahia x São Paulo, A definir

30/05 – 20h: Palmeiras x Sampaio Corrêa, Allianz Parque

04/06 – 19h15: Grêmio x Juventude/Vila Nova, A definir

04/06 – 21h30: Flamengo x Corinthians, A definir

05/06 – 19h15: Athletico-PR x Fortaleza, Arena da Baixada

05/06 – 19h15: Cruzeiro x Fluminense, A definir

06/06 – 20h: Santos x Atlético-MG, Vila Belmiro

Com Gazeta Press e Estadão Conteúdo