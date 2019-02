CBF apura erro em sistema na inscrição de brasileiros na Conmebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está apurando o que provocou erro na inscrição de atletas de todos os clubes brasileiros que entraram em campo por competições Sul-Americanas no começo de 2019. Atlético-MG e São Paulo, na Libertadores; Bahia, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Fluminense e Santos na Copa Sul-Americana. De acordo com a entidade, o sistema Comet pode ter gerado a falha.

“A CBF informa que as listas de inscrição de equipes brasileiras na Libertadores e Sul-Americana foram recebidas pelos clubes, assinadas e encaminhadas à Conmebol dentro dos prazos estabelecidos em regulamento”, disse a entidade em nota oficial. “O que está em apuração junto à Conmebol é um possível erro de autenticação no sistema Comet, durante a realização de uma das etapas de homologação de processo, o que de forma alguma configura irregularidade na inscrição das equipes. Trata-se de eventual falha administrativa, que, se muito, pode resultar em aplicação de multa”, completou.

O sistema Comet da Conmebol é utilizado pela entidade para comunicar os clubes sobre a situação, regular ou irregular, de atletas inscritos na Sul-Americana e Libertadores. Em 2018, o programa apresentou falhas ao não informar que Carlos Sánchez, meia do Santos, precisava cumprir uma partida de suspensão por expulsão no passado. Isso fez com que o Santos fosse declarado derrotado por 3 a 0 em partida que empatou sem gols com o Independiente, em Avellaneda, pelas oitavas de final da Libertadores de 2018. O clube acabou eliminado da competição ao não conseguir reverter o resultado em campo.

Com o incidente, a Conmebol informou que o Comet não deveria ser usado naquele momento, pedindo aos clubes que enviassem um email para confirmação desses casos. Bruno Zuculini, do River Plate, e Ramón Ábila, do Boca Juniors, também jogaram de forma irregular, mas os clubes não foram punidos naquele momento.

Na quarta-feira 20, a Conmebol afirmou que 21 equipes haviam inscrito jogadores de forma irregular para a Libertadores e a Sul-Americana, e seriam investigadas por isso. Além dos oito clubes brasileiros, equipes do Chile, do Equador, do Paraguai e da Venezuela também teriam cometido irregularidades.

“A CBF está investigando as causas dessa possível situação e fornecendo os esclarecimentos necessários aos clubes envolvidos e à entidade sul-americana”, completou a confederação brasileira, em resposta às acusações do Santos de que seria a responsável pela falhas.