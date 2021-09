CBF: ‘Anvisa poderia ter exercido sua atividade de forma mais adequada’

Após a suspensão da partida entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma nota oficial, na noite deste domingo, 5, em que lamenta os fatos ocorridos e critica a ação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa).

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

“A CBF defende a implementação dos mais rigorosos protocolos sanitários e os cumpre na sua integralidade. Porém ressalta que ficou absolutamente surpresa com o momento em que a ação da Agência Nacional da Vigilância Sanitária ocorreu, com a partida já tendo sido iniciada, visto que a Anvisa poderia ter exercido sua atividade de forma muito mais adequada nos vários momentos e dias anteriores ao jogo”, diz.

Além disso, a entidade disse que em nenhum momento Ednaldo Rodrigues, presidente interino da CBF, ou seus dirigentes interferiram em qualquer ponto relativo ao protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades brasileiras para a entrada de pessoas no país.

“O papel da CBF foi sempre na tentativa de promover o entendimento entre as entidades envolvidas para que os protocolos sanitários pudessem ser cumpridos a contento e o jogo fosse realizado”, escreve, em nota.

“A CBF reitera sua decepção com os acontecimentos e aguarda a decisão da Conmebol e da Fifa em relação à partida”, completa.

FIFA can confirm that following a decision by the match officials, the FIFA World Cup 2022 qualifying match Brazil vs. Argentina has been suspended. Further details will follow in due course.

— FIFA Media (@fifamedia) September 5, 2021