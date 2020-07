CBF anuncia novo calendário para as competições nacionais

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta quinta-feira 9 o calendário revisado das competições nacionais da atual temporada. Depois de três meses de adiamento em relação a data original, o Campeonato Brasileiro será iniciado no dia 9 de agosto e a principal novidade é a data de conclusão, apenas no dia 24 de fevereiro de 2021.

“Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, explicou Rogério Caboclo, presidente da CBF.

A maioria dos clubes adiantou as férias dos atletas durante a paralisação do futebol, o que permite que todas as competições nacionais sejam finalizadas apenas em 2021, ao invés de uma nova parada para as tradicionais férias de dezembro. A CBF, entretanto, ainda não anunciou a tabela detalhada de jogos, mas adiantou que o modelo original será mantido.

Confira as datas dos campeonatos nacionais:

Campeonato Brasileiro: 9 de agosto a 24 de fevereiro

Copa do Brasil: 26 de agosto a 10 de fevereiro

Série B: 8 de agosto a 30 de janeiro

Série C: 9 de agosto a 31 de janeiro

Série D: 6 de setembro a 7 de fevereiro